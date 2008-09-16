Люди з безсонням швидше пишуть і читають

Люди, що страждають на безсоння, мають кращі мовні навички і в довгостроковій перспективі удосконалюють пізнавальні функції. Дослідники виявили, що брак нормального сну призводить до повної зміни роботи мозку. За наслідками функціонального магнітного резонансу було відмічено, що у людей з безсонням у менше активована ліва середня передлобова кора і ліва лобова мозкова звивина. Проте, незважаючи на зменшену мозкову активацію, такі пацієнти швидше читали і писали.

Тести, проведені в Інституті неврології в Амстердамі /Нідерланди/, виявили краще виконання мовних завдань у тих, хто мав хронічні порушення режиму сну - принаймні протягом 2,5 років. Ніяких пізнавальних відхилень не було зафіксовано. Учені вважають, що з браком сну мозок перенастроюється і активує помилково ті області, які при здоровому режимі сну не повинні посилено працювати. Цей парадоксальний процес відбувається з одночасним пошкодженням областей, відповідальних за обробку мовної інформації.

ami-tass.ru