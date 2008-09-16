МОЗ просить священиків у допомозі невиліковно хворим в Україні

Днями Міністр охорони здоров`я України Василь Князевич і його заступник Володимир Юрченко спільно з представниками духовенства різних конфесій та громадських організацій провели засідання "круглого столу", присвяченого проблемам паліативної допомоги в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

У засіданні взяли участь більше десяти представників різних церков. Василь Князевич наголосив: "Існують дві професії, які допомагають людиМОЗ Уні прийти в життя і достойно піти з нього. Це, насамперед, лікар і священнослужитель".

Головною темою для обговорення постав духовний аспект у вихованні медичних працівників та громадян в цілому. Учасники круглого столу наголошували на необхідності того, що формування суспільної свідомості має відбуватися лише на основі таких загальнолюдських цінностей та чеснот як милосердя, співчуття та служіння ближньому.

Вказуючи на важливість даної проблеми, під час розмови було зазначено, що сьогодні суспільство зубожіло, оскільки моральні імперативи вважаються другорядними. На перший план виходять матеріальні цінності. Але ж і вони втрачають своє значення, коли людина залишається віч-на-віч з болем та острахом. Тому головне завдання священослужителя дати людині зрозуміти, що ні за яких обставин вона не залишиться одинокою у такому швидкоплинному світі.

Усіх учасників даного заходу об`єднала думка про те, що паліативна допомога - це не лише душпастирська опіка важкохворих та помираючих осіб, вона має ще й соціокультурний та етичний вимір, який полягає в освітньому характері проблеми та захисті прав хворого і медичного працівника. Доки наше суспільство не діятиме за принципами рівності та взаємодопомоги, доти хворітиме і людське тіло, і душа.