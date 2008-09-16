На українському кордоні затримали партію курятини з діоксином

32 вагони із зіпсованим м’ясом затримано на польсько-українському кордоні в рамках розслідування українських і бельгійських правоохоронних органів.

Йдеться про курятину з підвищеним вмістом високотоксичної речовини діоксин, яка з 1999 року зберігалася на складах. За даними слідства, м’ясо ввозили до України за підробленими документами, де з нього виготовляли сосиски чи гамбургери, що їх потім планувалося реімпортувати до європейських країн.

Однак, за словами представника бельгійського Агентства з безпеки продуктів харчування, немає жодних підтверджень того, що продукти, виготовлені з м’яса з вмістом діоксину, потрапили до супермаркетів.

У постачанні зіпсованого м’яса замішано чотири європейські компанії із Франції, Німеччини, Нідерландів і Бельгії. Головного організатора усієї шахрайської схеми — громадянина України — поки що не затримано. Загалом у рамках розслідування вилучено 1400 тонн м’яса.

Керівник прес-служби Державного комітету ветеринарної медицини Анатолій Осадчий, коментуючи ситуацію, зазначив: позитивний бік цього м’ясного скандалу в тому, що велику партію неякісного м’яса вдалося затримати на кордоні, воно не в’їхало до України і не потрапило на переробку. Тепер небезпечний вантаж переправлено у Дніпропетровськ, приблизно 80 відсотків його вже утилізовано під наглядом Державної інспекції ветмедицини за рахунок українського бюджету. Якби партію м’яса одержав замовник, і після цього його вилучили, пояснили в держдепартаменті, тоді знищення «діоксинового» м’яса оплатив би він.

Потрібно сказати, що діоксин — одна із найтоксичніших синтетичних сполук. Потрапляння навіть незначної його кількості в організм спричиняє ризик захворювання на рак і може призвести до інших серйозних проблем зі здоров’ям. Скандали з «діоксиновим» м’ясом час від часу спалахують у Європі.

Так, кілька років тому на сотнях європейських птахоферм було оголошено карантин. На сполох забили самі фермери. Під час перевірок м’яса птиці в лабораторіях м’ясокомбінатів з’ясувалося, що вміст у ньому діоксинів з невідомих причин перевищував припустимий рівень у 25 разів. Під підозру потрапила одна з фірм з виготовлення кормів для домашньої худоби і птиці, яка, до речі, й раніше була в епіцентрі великих діоксинових «розбірок». Тоді тільки в Бельгії через заражені хімікатами корми довелося забити кілька мільйонів голів птиці. Розслідування засвідчило, що через несправність фільтрів діоксин у великій кількості потрапив до кормів. А закуповували корм не тільки бельгійські, а й німецькі та голландські виробники пташиного м’яса.

Влада Євросоюзу відреагувала тоді перевірками м’ясопереробних заводів Бельгії. Однак, незважаючи на оперативні заходи, велика частина зараженої діоксином птиці тоді все-таки потрапила до європейських магазинів.

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