Лікарні Києва підключать до тепла 1 жовтня

Підключення систем теплопостачання в київських лікарнях і дитсадках почнеться 1 жовтня. Відповідне розпорядження підписав київський міський голова Леонід Черновецкий. Про це повідомив перший заступник голови КГГА Анатолій Голубченко, інформує прес-служба КГГА.

«Підключення систем теплопостачання почнеться 1 жовтня в два етапи. Під час першого етапу подачу теплоносія почнуть в пологових будинках, лікувальних установах і дошкільних закладах. У другу чергу підключатимуть житлові будинки, адміністративні будівлі підприємства, установи і організації», - розповів Голубченко.

«Завчасне підключення теплосистем дозволить вчасно – 15 жовтня – почати опалювальний сезон. За перші два тижні жовтня ми зможемо налагодити стабільне теплопостачання київських будинків», - сказав перший заступник голови КГГА.

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