З початку року у водоймах України потонули 883 людини, з них понад 80 - діти
08:24, 08 серпня 2016Країна
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З початку року на водоймах України загинуло 883 людини.
Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
"Лише від початку серпня цього року на водоймах загинуло 35 осіб, з яких 2 дітей. Загалом, з початку року на водоймах загинуло вже 883 особи, з яких 81 дитина", - йдеться у повідомленні.
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