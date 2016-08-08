Україна і Малайзія мають значні перспективи щодо співпраці у сфері медицини - Ковалів

09:05, 08 серпня 2016
Країна
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Україна і Малайзія мають великі перспективи двосторонніх бізнес-відносин у розвитку у сферах медицини та туризму.

Израиль будет делиться с Украиной опытом в сфере здравоохранения / Фото: newsru.co.il

Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів на своїй сторінці в Twitter.

"Співпраця у сферах медицини та туризму має великий потенціал розвитку бізнес-відносин між Малайзією і Україною", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна паралельно з візитом президента Петра Порошенка в Малайзії 3-5 серпня і Індонезію 5-7 серпня направила в ці країни торгову місію, що складається з представників 18 українських експортерів, а також органів виконавчої влади.

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