Україна і Малайзія мають значні перспективи щодо співпраці у сфері медицини - Ковалів
09:05, 08 серпня 2016Країна
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Україна і Малайзія мають великі перспективи двосторонніх бізнес-відносин у розвитку у сферах медицини та туризму.
Україна і Малайзія планують співпрацювати в сфері охорони здоров'я / Фото: newsru.co.il
Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів на своїй сторінці в Twitter.
"Співпраця у сферах медицини та туризму має великий потенціал розвитку бізнес-відносин між Малайзією і Україною", - написала вона.
Як повідомляв УНІАН, Україна паралельно з візитом президента Петра Порошенка в Малайзії 3-5 серпня і Індонезію 5-7 серпня направила в ці країни торгову місію, що складається з представників 18 українських експортерів, а також органів виконавчої влади.
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