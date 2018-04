Ще одна корисна властивість ромашкового чаю

Цілющі властивості ромашкового чаю відомі давно. Нове дослідження виявило благотворний вплив цього напою і на хворих цукровим діабетом

Чай з квітів

Ромашка аптечна популярна в багатьох країнах світу, а її цілющі властивості вивчаються вже більше 30 років. Ромашка використовується при лікуванні запалень, шкірних хвороб, ран, виразок, подагри. Недавно було проведене дослідження, що показало, що екстракт ромашки гальмує розвиток ракової пухлини.

Учені з Японії (University of Toyama) і Великобританії (Institute of Grassland and Environmental Research) провели дослідження впливу ромашкового екстракту на мишей з діабетом.

Дослідники порівняли групу діабетичних мишей, в їжу яких впродовж 21 дня додавався екстракт ромашки, з контрольною групою, яка харчувалася звичайно. У першої групи мишей відзначалося істотне пониження рівня глюкози в крові в порівнянні з другою групою. Так само виявилось, що ромашка пригнічує ферменти, які грають важливу роль в розвитку ускладнень цукрового діабету таких як діабетична нейропатія, катаракта, ретинопатія, нефропатія.

Підсумовуючи результати дослідження, учені прийшли до висновку, що регулярне вживання ромашкового чаю - це простій і приємний спосіб профілактики підвищення рівня глюкози в крові і діабетичних ускладнень. Надалі можливо створення препарату для лікування діабету 2-го типу на основі ромашки.

health-ua.org