Як уникнути гострих кишкових інфекцій - рекомендації медиків

До організму такі збудники потрапляють, головним чином, із інфікованою водою, зіпсованими та неякісними харчовими продуктами або контактно-побутовим шляхом через брудні руки.

Основною причиною виникнення гострих кишкових інфекцій є елементарне недотримання правил особистої гігієни, технології приготування страв, умов та термінів зберігання сировини та готових страв, вживання неякісних харчових продуктів, які містять в собі збудник захворювання, тощо.

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Щоб уникнути гострих кишкових інфекцій лікарі рекомендують:

• дотримуватися правил особистої гігієни;

• ретельно мити руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування вбиральні;

• мити та тримати у чистоті всі поверхні та кухонні прилади, що використовуються для приготування їжі;

• користуватися індивідуальним посудом;

• запобігати проникненню комах та тварин до приміщень, де відбувається приготування їжі та зберігаються продукти харчування;

• регулярно мити та обдавати окропом дитячий посуд та іграшки;

• окремо готувати і зберігати сирі та готові до вживання харчові продукти (сире м'ясо, птицю, рибу, овочі, фрукти тощо);

• для обробки сирих продуктів використовувати окремі кухонні прилади (ножі, обробні дошки тощо);

• добре прожарювати або проварювати продукти, особливо м'ясо, птицю, яйця і рибу;

• дотримуватись відповідного температурного режиму при зберіганні харчових продуктів (не залишати приготовлені харчові продукти при кімнатній температурі більш ніж на 2 години);

• використовувати безпечну воду, не пити воду з неперевірених джерел;

• вживати бутильовану воду, у разі неможливості придбання бутильованої води використовувати охолоджену кип’ячену воду;

• використовувати продукти харчування, оброблені з метою підвищення їх безпеки, наприклад пастеризоване молоко;

• мити та обдавати окропом фрукти і овочі, особливо у разі споживання їх у сирому вигляді;

• не вживати продукти з вичерпаним терміном придатності, використовувати для приготування їжі тільки свіжі харчові продукти;

• при транспортуванні і зберіганні харчових продуктів використовувати чисту упаковку (поліетилен, контейнери для харчових продуктів тощо);

• не купувати продукти харчування у випадкових осіб або в місцях несанкціонованої торгівлі;

• не давати маленьким дітям некип'ячене розливне молоко, сирі яйця тощо;

• не купатися в непроточних водоймах, у місцях несанкціонованих пляжів, уникати заковтування води під час купання;

• уникати контактів з особами, які мають ознаки інфекційного захворювання;

• при появі симптомів захворювання (підвищення температури тіла, головний біль, інтоксикація, блювання, рідкі випорожнення, біль у животі, висипання на шкірі тощо) своєчасно звертатися за медичною допомогою. Самолікування може призвести до значних ускладнень.