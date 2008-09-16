Які причини і симптоми циститу?

Серед найпоширеніших причин запалення сечового міхура – бактерії і банальне переохолодження в сиру погоду. Більшість жінок хоч раз в житті хворіють на цистит. Симптоми захворювання: болісні позиви на сечовипускання, різі внизу живота, іноді кров в сечі.

– Найпоширеніший збудник циститу – кишкова паличка, проте останнім часом, як у жінок, так і у чоловіків все частіше захворювання виникає із-за інфекцій, що передаються статевим шляхом, – розповідає уролог вищої категорії Інна Савіна. – Хламідії, уреоплазми, мікоплазми, трихомонади та інші збудники інфекції – сприятливе мікробне середовище для того, щоб "запустити" гострий цистит, а потім перетворити його на хронічний.

У молодих дівчат і жінок цистити часто пов`язані з банальним переохолодженням. Мода на голі спину і живіт, можливо, і роблять молоду персону сексуальнішою, але не здоровішою. Відмічено, що такі модниці хворіють на цистит більше трьох разів на рік.

– У жінок гострий цистит зустрічається набагато частіше, ніж у чоловіків, що пояснюється різною довжиною сечовипускального каналу, – розповідає уролог.– У нас чомусь прийнято вважати, що цистит суто урологічна проблема. Це не так – захворювання вимагає комплексного діагностичного обстеження, як у гінеколога і дерматовенеролога, так і у ендокринолога. У жінок клімактеричного віку цистит, як правило, пов`язаний з нестачею гормонів естрогену, у такому разі необхідно звернутися ще до гінеколога-ендокринолога.

Якщо хвороба нагадує про себе частіше, ніж чотири-п`ять раз на рік, варто насторожитися. Необхідно пройти комплексну діагностику, зокрема зробити бактерійний аналіз сечі. При лікуванні, як правило, призначають антибактеріальну терапію, імуномодулятор. У запущених випадках проводять інстиляції (промивання сечового міхура за допомогою катетера в стаціонарних умовах). Ця процедура дає хороший ефект.

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