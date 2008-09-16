У столичних аптеках - черги

Увечері в столичних аптеках черги – кияни масово лікуються від простуди.

Осінь, що різко настала, тут же обернулася болячками. І, як завжди, народ пішов не до лікарів, а просто до аптек. Нехитрий список антипростудних ліків вже напам`ять вивчили. Інша справа, їх у фармацевтів може і не бути – розбирають.

Профілактикою захворювань наш народ займатися не любить. Звертаються, коли соплі і кашель у розпалі.

«Якщо вранці йде дощ або сніг, чекай на вечір покупців, – каже Світлана Андріївна, аптекар з Вітряних гір. – Йдуть вранці на роботу, підхоплюють простуду того ж дня. Увечері до нас в аптеку забігають. Зазвичай беруть недорогі препарати, без рецепта лікаря. Щоб хтось звертався за засобом для профілактики – це рідкість».

pk.kiev.ua