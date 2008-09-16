Українці беруть участь у 58 сесії Єврокомітету ВООЗ

З 15 до 18 вересня 2008 року в м. Тбілісі відбудеться 58-а сесія Європейський регіональний комітет (ЄРК) Всесвітньої організації охорони здоров`я.

В сесії бере участь делегація України на чолі з Міністром охорони здоров’я України Василем Князевичем.

На порядку денному сесії – виступи Генерального та Регіонального директорів ВООЗ Маргарет Чен та Марка Данзона, їх обговорення, розгляд проекту програмного бюджету на 2010-2011рр. Розглянуть учасники і технічні питання - стратегічне управління системами охорони здоров’я, стратегія змін поведінки та здоров’я: роль систем охорони здоров’я. Традиційно представники різних країн звітують про виконання резолюцій, прийнятих в попередні роки тощо.

Окремим пунктом порядку денного сесії стоїть питання виборів та висунення кандидатур до керівних та дослідницьких органів ВООЗ. Зокрема, кандидатуру України в особі ректора Національного медичного університету ім..О.О.Богомольця проф.. Віталія Москаленка висунуто від Європейського регіону до складу Комітету з політики та координації Спеціальної програми ВООЗ з досліджень розвитку та навчання у галузі людської репродукції.

Довідково:

Європейський регіональний комітет (ЄРК) Всесвітньої організації охорони здоров`я є вищим керівним органом для країн-членів ВООЗ, що входять до Європейського регіону.

Сесії ЄРК відбуваються щорічно у вересні місяці почергово в Копенгагені (місто розташування Європейського бюро ВООЗ) та в країнах Європейського регіону.

Мета сесій – погодження стратегії роботи, затвердження бюджету організації, визначення найболючіших проблем охорони громадського здоров`я, що потребують мобілізації зусиль на національному рівні та міжнародної допомоги.