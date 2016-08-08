​Спека шкодить організму людини: працездатність знижується, загострюються хронічні хвороби

​Спекотний мікроклімат має шкідливий вплив на організм людини, призводячи до погіршення самопочуття, зниження працездатності, загострення хронічних хвороб. Особливо це стосується тих, хто працює на відкритих місцевостях, у виробничих і громадських приміщеннях без кондиціонування. Робочий процес за таких умов необхідно організовувати з урахуванням заходів профілактики перегрівання організму і рекомендацій медиків.

1. З метою профілактики перегрівання організму (гіпертермії) необхідно організувати раціональний режим праці. При роботах на відкритих місцевостях і температурі зовнішнього повітря 35ºС і вище, тривалість періодів безперервної роботи повинна складати 15-20 хвилин з наступною тривалістю відпочинку не менше 10-12 хвилин в охолоджуваних приміщеннях. При цьому допустима сумарна тривалість термічного навантаження за робочу зміну для осіб які використовують спеціальний одяг для захисту від теплового випромінювання не повинна перевищувати 4-5 годин, і 1,5-2 години для осіб без спеціального одягу.

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2. В охолоджуючих приміщеннях, аби уникнути негативного впливу на організм великого перепаду температур, слід підтримувати температуру повітря на рівні 24-25°C.

3. Робота при температурі зовнішнього повітря більше 37 ºС за показниками мікроклімату відноситься до небезпечних (екстремальних). За цієї температури не рекомендується проведення робіт на відкритому повітрі. Слід змінити порядок робочого дня та перенести години роботи на ранковий або вечірній час.

4. Для захисту від надмірного теплового випромінювання необхідно використовувати спеціальний одяг або одяг з натуральних тканин.

5. В умовах підвищеної температури рекомендується допускати до роботи осіб не молодше 25 і не старше 40 років.

6. З метою профілактики зневоднення організму рекомендується правильно дотримуватися питного режиму. Рекомендована температура питної води, напоїв, чаю + 10-15 ºС. Для оптимального водозабезпечення рекомендується також відшкодовувати втрату солей і мікроелементів, що виділяються з організму з потом, за рахунок вживання підсоленої води, мінеральної лужної води, молочно-кислих напоїв (знежирене молоко, молочна сироватка), соків, вітамінізованих напоїв, киснево-білкових коктейлів.

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7. Пити воду слід часто і потроху, щоб підтримувати хорошу гідратацію організму (оптимальний вміст води в організмі, який забезпечує його нормальну життєдіяльність, обмін речовин). При температурі повітря більше 30ºС і виконанні робіт середньої тяжкості, потрібно випивати не менше 0,5 л води на годину – приблизно один стакан кожні 20 хвилин.

8. Для підтримки імунітету і зниження інтоксикації організму рекомендується вживання фруктів і овочів.