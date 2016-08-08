Кабмін прийняв постанову щодо спрощення реєстрації ліків

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення уряд затвердив сьогодні на засіданні.

Відповідна постанова була розроблена МОЗ із метою приведення Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів у відповідність до закону щодо спрощення державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, прийнятого 31 травня 2016 року.

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В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що цей документ, зокрема, дозволить спростити державну реєстрацію лікарських засобів, які зареєстровані компетентними органами США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, ЄС.

За її словами, це має скоротити термін прийняття рішення про реєстрацію лікарських засобів або про відмову в такій реєстрації до 10 днів.

Також, додала Супрун, це дасть можливість покращити доступ пацієнтів до лікарських засобів і поліпшити бізнес-клімат в країні у сфері реєстрації лікарських засобів шляхом зменшення регуляторного навантаження.

Вона наголосила, що в МОЗ вже готові всі накази та підзаконні акти, щоб якнайшвидше запустити цю спрощену процедуру.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман нагадав, що нещодавно парламент ухвалив відповідний закон і необхідно невідкладно прийняти всі підзаконні акти, щоб якісні ліки могли потрапити до українців.

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Він вважає, що це необхідно зробити якнайшвидше, бо “знаю, що будуть намагатися і це питання саботувати, але нам важливо, щоб до українських громадян потрапив широкий спектр якісних ліків”.

За словами прем’єра, “найближчими місяцями це має відбутися”.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2016 року Верховна Рада прийняла закон №4484 «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби», яким передбачена спрощена процедура для лікарських засобів, які вже зареєстровані в ЄС, США, Швейцарії, Австралії чи Канаді. Також цей закон скорочує терміни прийняття Міністерством охорони здоров'я рішення про реєстрацію лікарського засобу до 10 робочих днів замість встановленого в чинному законодавстві місячного терміну.

Разом з тим низка громадських організацій заявили, що даний закон може ще більше ускладнити порядок державної реєстрації медикаментів. Як пояснювала партнер адвокатського об'єднання «Arzinger» Лана Синичкіна, спрощена система реєстрації стосуватиметься винятково тих препаратів, діючі речовини яких не зареєстровані в Україні. За її прогнозами, це сприятиме захисту монопольного становища препаратів, які вже існують на ринку України. А це, в свою чергу, призведе до збереження високих цін на ринку ліків, які, за даними експерта, удвічі перевищують ціни на аналогічні препарати в європейських країнах.