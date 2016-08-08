Українці зможуть перевірити "справжність" органічних продуктів

Представляючи в ході засідання проект постанови, міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий зазначив, що такий реєстр буде доступний на офіційному сайті Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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«Такий реєстр потрібен, тому що зростає потреба в органічній продукції. Компаній, які готові надавати таку продукцію, стає дедалі більше. Щоб захистити інтереси і українських громадян, і інвесторів, ми хочемо запровадити відповідний реєстр», - зазначив Кутовий.

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Як повідомляв УНІАН, у Мінагропроді неодноразово наголошували, що реєстр органічних виробників дасть українцям змогу перевіряти, чи виготовляє той чи інший виробник справді органічну продукцію. Також відомство працює над законопроектом щодо єдиних стандартів виготовлення органічних продуктів.