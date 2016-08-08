В Україні щоп’ята людина втрачає зір через глаукому - МОЗ

Вже нікого не дивує можливість добре бачити без окулярів після втручань при високій короткозорості та далекозорості. Це стало реальністю завдяки лазерним технологіям, можливості заміни кришталика через точкові проколи за 15-20 хвилин. Сучасна офтальмологія може вирішувати проблеми, які ще 15-20 років тому вважались безнадійними. Розвиваються біотехнології, генна інженерія, застосовуються мікроімпланти.

Читайте такожВиявлена нова небезпека смартфонів - тимчасова сліпота у темряві

Як повідомили УНІАН у МОЗ, в Україні потреба в офтальмологічній допомозі з року в рік зростає. Це зумовлено змінами в демографічній структурі суспільства. Зростання чисельності людей літнього та похилого віку спрямування діяльності лікарів-офтальмологів на профілактику вікових ускладнень та хвороб ока.

Читайте також6 вправ для очей поліпшать зір

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Офтальмологія» Оксана Вітовська зазначає, що за підсумками 2015 року в Україні лікарі-офтальмологи надали медичну допомогу майже 3,5 млн хворих із захворюваннями очей. У третини з них захворювання було зареєстровано вперше. В Україні офтальмологічну допомогу надають понад 3000 лікарів-офтальмологів, з них кожний другий фахівець із вищою категорією, та понад 30 % - з першою. У 2015 році на базі офтальмологічних стаціонарів було проведено понад 134 тисяч операції та понад 30 тисяч – в амбулаторно-поліклінічних закладах.

Основні причини інвалідності по зору в Україні аналогічні зафіксованим в Європейському регіоні та більшості розвинених країн світу. В Україні серед первинних інвалідів кожний п’ятий втратив зір внаслідок глаукоми. Близько третини сліпих та слабкозорих спостерігаються серед інвалідів з патологією сітківки. Інвалідність по зору є не лише медичною, але й вагомою соціально-економічною проблемою держави. З метою попередження виникнення, розвитку офтальмологічних захворювань і пов'язаної з ними інвалідності значна увага приділяється профілактичній складовій.

Читайте такожВ Україні відбудуться безкоштовні обстеження очей на глаукому

У 2013 році Всесвітня асамблея охорони здоров'я схвалила «План дій для забезпечення загального доступу до здоров'я очей на 2014-2019 рр.» покликаний зменшити на 25 % до 2019 року масштабів порушень зору, яким можна запобігти. Він має стати і для України дорожньою картою на шляху подолання хвороби ока.