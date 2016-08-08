До кінця року в Україні планують створити центр тактичної медицини

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного завершився перший в Україні випуск інструкторів з тактичної медицини, підготовка яких відбувалася за стандартами НАТО 68W.

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«До кінця року ми плануємо в Міністерстві оборони створити центр тактичної медицини Збройних Сил України. Для цього вже є виділені ресурси та можливості. Загалом, ми очікуємо отримувати в рік до 300 осіб кваліфікованого медичного персоналу нижчої та середньої ланки. Це власне те, чого нам не вистачає зараз», - зазначив офіцер оперативно-медичного відділу Центрального військового медичного управління Ігор Морозов.

Подібні курси, наголосила інструктор з тактичної медицини Української військової медичної академії Марія Назарова, дозволять швидко підготувати хвилю інструкторів з тактичної медицини для українського війська.

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«А підготовлені інструктори в свою чергу готуватимуть вже військових фельдшерів. В підготовці українських тактичних медиків передбачається проведення стажування їх на станціях швидкої медичної допомоги та в районі проведення АТО», - пояснила інструктор.