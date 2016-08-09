Нардепи згадали про медичне страхування: на розгляд подано черговий законопроект

Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець внесла на розгляд Верховної Ради законопроект про упровадження в Україні загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування з 1 січня 2018 року.

Читайте такожГройсман наполягає на внесенні на найближче засідання Кабміну концепції реформи охорони здоров'яЯк наголошується на сайті Верховної Ради, відповідний документ був внесений до парламенту 2 серпня.

«Стрімке погіршення фінансово-економічного становища в країні викликає критичну недостатність можливостей держави забезпечити потреби населення в охороні здоров'я за рахунок бюджетних коштів. Враховуючи це, законодавче врегулювання загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування є актуальним і важливим завданням», - йдеться у пояснювальній записці.

Упровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, на думку автора законопроекту, передбачає за рахунок цільових страхових внесків з доходів громадян формувати кошти на медичне забезпечення. Це повинно забезпечити безоплатне надання застрахованим особам медичних послуг у разі настання страхового випадку в обсязі і на умовах, передбачених програмою страхування на всій території України.

При цьому застрахованими особами в даній системі стануть всі громадяни країни, включаючи непрацюючих пенсіонерів, інвалідів, студентів і дітей до 16 років. Правовідносини між страховиками, страхувальниками, застрахованими особами та установами охорони здоров'я регулюватимуться на договірній основі.

Читайте такожУкраїнські лікарні буде переведено на нову систему фінансуванняУ пояснювальній записці зазначається, що медична допомога надаватиметься закладами охорони здоров'я за рахунок коштів, акумульованих у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування. Це повинно сприяти розвитку конкуренції серед медзакладів.

Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що основні пріоритети уряду у реформуванні соціальної сфери торкнуться пенсійної реформи, трудового законодавства, системи зайнятості та соціального страхування.