Як перемогти осінні хвороби?

Ось і осінь прийшла. А разом з нею приходять і різні болячки: нежить, кашель, температура. Всякі простуди і грип. Сумно?

А давайте сумувати не будемо. Давайте скажемо хворобам: Ні!

Існує багато способів боротьби з осінніми недугами. Всі ви їх, звичайно, добре знаєте. Я візьму на себе сміливість лише нагадати про деякі з них. Повторення, як кажуть, ще нікому не пошкодило. Отже, почнемо.

1. Споживайте більше натуральних вітамінів

Всі ми знаємо, що вітаміни укріплюють імунітет організму і допомагають йому протистояти різним хворобам. Жодні синтетичні полівітаміни, що продаються в аптеках, не можуть замінити собою натуральні, даровані самою матінкою-природою. А осінь сама пора для їх споживання. Їжте якомога більше фруктів і овочів! Пийте натуральні соки! Заварюйте не щось чорне з пакетиків, а трав`яний, цілющий чай!

2. Їжте м`ясо і молочні продукти

У них міститься амінокислоти, які необхідні для виробництва антитіл – помічників в боротьбі з респіраторними захворюваннями. Корисно щодня вживати наваристі супи на м`ясних бульйонах. Тільки рекомендується варити їх з м`яса, а не з кісток. А на сніданок – сир. Дуже корисно для організму.

3. Частіше мийте руки

Найчастіше осінні хвороби мають вірусну основу. А як передаються віруси? Правильно, через брудні руки. Кожного разу, повертаючись з вулиці додому, відразу відправляйтеся у ванну і просто вимийте руки з милом. Лужна основа мила – страшний ворог для всяких вірусів.

4. Займіться кольоротерапією

Про сприятливий вплив колірної палітри на самопочуття відомо всім. Так от, восени просто необхідно оточувати себе предметами оранжевих і яскраво-зелених кольорів. Оранжевий колір бадьорить і знімає стрес, а зелений – активізує захисні властивості організму. Розкладіть апельсини на зеленому блюді. Буде і красиво, і корисно.

5. Не забувайте про самонавіяння

Людина – істота розумна. Скористайтеся цим. Виженіть з себе страх, що ви ось-ось захворієте. Просто кілька разів в день повторюйте про себе: «Я буду здоровим і сильним! Всі хвороби підуть геть!». Психологи радять правильно підбирати фрази для самонавіяння. У них не повинно міститися частинки «не». Тобто не можна промовляти: «Я не хворітиму!». Говорять, що наша психіка не розуміє негативних навіювань. Тільки позитивні.

6. Пийте ромашковий чай

Він справжня скарбниця вітамінів. Якщо ви не встигли цього року насушити квіток лікувальної ромашки, нічого страшного. Можна купити в аптеці. Дві чайні ложки залийте стаканом кип`ятку, дайте постояти хвилин п`ять, процідіть і пийте двічі в день: вранці і перед сном. Одержте подвійну користь: і імунітет підвищите, і нерви заспокоїте.

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