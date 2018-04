Стовбурові клітини лікують наслідки інсульту

Стовбурові клітини допомагають справлятися з наслідками инсульта - не тільки за рахунок того, що вони стимулюють зростання нових нейронів, але і знижують число загиблих клітин.

Дослідження проводила група американських і японських учених під керівництвом Дарвіна Прокопа з Центру генної терапії університету Тулана (Новий Орлеан). Результати їх роботи опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Учені встановили, що ін`єкції стовбурових клітин безпосередньо в мозок приводять до значного поліпшення мозкових функцій і можуть допомогти організму справитися з наслідками інсульту.

Учені проводили експеримент на лабораторних мишах, яким робили ін`єкції стволових клітин, одержаних з кісткового мозку людини. Вони вводили стволові клітини в один з відділів мозку - гіпокамп - через один день після інсульту.

Раніше вважалося, що ін`єкції стобурових клітин можуть пом`якшувати наслідки інсульту за рахунок того, що вони стимулювали зростання нових нейронів.

Автори статті показали, що стовбурові клітини впливають на один з типів нейронів (мікроглії) і на імунні клітини макрофаги, спонукаючи їх виробляти речовини, які захищають нейрони і знижують ступінь запалення.

