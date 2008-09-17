Пігулки потрібно правильно запивати

Під час прийому будь-яких ліків не можна пити алкоголь, - запевняє завідувачка роздрібним відділом мережі аптек "Конекс" Леся Бідзіля. - Це може викликати побічні ефекти і знизити дію препарату

Перед призначенням нових ліків лікарі нерідко рекомендують переглянути раціон. І для цього є свої причини.

Фахівці з вивчення безпеки лікарських препаратів для організму людини виділили близько 200 медикаментозних коштів, які можуть ставати отруйними або менш ефективними при змішуванні їх з деякими продуктами харчування.

Щоб лікарський препарат подіяв на всі сто і не викликав побічних ефектів, слід знати, як і коли його потрібно приймати і з чим він поєднується.

Аспірин сильно подразнює слизову оболонку шлунку, тому приймати його потрібно тільки після їжі.

Шипучу пігулку розчиніть в стакані води, а звичайну бажано розтовкти і запити молоком або мінеральною водою. Так препарат швидше потрапить в кров. Проте важливо знати, що за годину до прийому аспірину не можна їсти гостру їжу і цитрусові, інакше подразнення слизової оболонки вам не минути.

Антибіотики слід приймати за півгодини до їжі, запивати не молоком, а водою. Особливо небезпечне поєднання молока з препаратами тетрациклінового ряду. Кальцій, що міститься в них, вступає у взаємодію з ліками і утворює складнорозчинні сполуки. Препарат не зможе розчинитися в крові, що зведе очікуваний ефект до нуля. Молоко, сир і йогурти не слід їсти за дві години до і через дві години після прийому пігулок тетрациклінового ряду.

Сульфаніламіди можуть викликати порушення з боку нирок, тому рекомендується лужне пиття, яке допоможе уникнути ускладнень.

Фестал і інші препарати, які поліпшують травлення, рекомендується приймати безпосередньо під час їжі.

Антидепресанти, змішані з продуктами, терамін (сиром, дріжджовими булочками, соєвим соусом, рибною ікрою), що містять, можуть викликати сонливість і підвищити артеріальний тиск.

Оральні контрацептиви погано поєднуються з продуктами, які містять кофеїн. Річ у тому, що контрацептиви знижують здібність організму до розщеплювання кофеїну, що може привести до гіперактивності і безсоння.

Гросептол і бісептол краще запивати мінеральною водою, яка дає лужну реакцію.

Вітамінні комплекси з великим змістом кальцію не слід змішувати з шпінатом, ревенем, чаєм хлібом з висівками. Ці продукти заважатимуть організму засвоювати кальцій.

Під час прийому будь-яких ліків не можна пити алкоголь. Це може викликати побічні ефекти і понизити дію препарату. Можливі негативні наслідки: запаморочення, нудота, подразнення слизової оболонки, сонливість.

20minut.ua