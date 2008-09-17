Додаткова імунізація проти кору та краснухи епідемічно обґрунтована

Національна рада з питань охорони здоров‘я населення та Міністерство охорони здоров’я України вважають епідемічно обґрунтованим рішення уряду про проведення в Україні додаткової імунізації проти кору та краснухи.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві спільного засідання колегії Національної ради з питань охорони здоров’я населення та оперативного штабу з питань проведення додаткової імунізації проти кору та краснухи Міністерства охорони здоров’я України.

Автори документу відзначають, що найбільш ефективним заходом попередження інфекційних захворювань у світі визнано імунопрофілактику. Завдяки імунопрофілактиці в Україні щорічно рятують життя близько 100 тис. дітей від 1 до 14 років.

Медики зазначають, що належне виконання Національного календаря профілактичних щеплень та впровадження Програми імунопрофілактики населення дозволяє підтримувати стан епідемічного благополуччя населення з більшості інфекційних захворювань на рівні європейських держав, зокрема, завдяки імунізації значно зменшено захворюваність на дифтерію, правець, кашлюк, гепатит В тощо. Завдяки проведенню додаткової імунізації в Україні був повністю ліквідований поліомієліт.

У заяві зазначається, що наступним етапом боротьби з інфекційними захворюваннями в Україні є елімінація (припинення циркуляції вірусу на території) від кору та краснухи, яка уже запроваджена у 42 країнах світу. Незадовільна ситуація щодо захищеності від кору та краснухи населення вікової групи 16-29 років ставить неможливим досягнення цієї мети.

Протягом 2005-2007 років урядом України спільно з ВООЗ, ЮНІСЕФ та Центром з контролю за захворюваннями (Атланта) була обгрунтована програма додаткової імунізації проти кору та краснухи.

Основною метою цієї програми є гарантія захисту кожного громадянина від захворювань на кір та краснуху та їх тяжких наслідків (пневмонії, енцефаліту, отиту, менінгіту, вроджених вад серця, нервової системи тощо) і досягнення популяційного імунітету.

Реалізація вказаної програми розпочата з підготовленого у травні 2007 року та прийнятого у лютому 2008 року розпорядження Кабінету Міністрів України та відповідних заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади.

На прохання уряду України ЮНІСЕФ у 2007 році придбав для надання у якості гуманітарної допомоги 9 млн. доз вакцини для профілактики кору та краснухи живої атенуйованої ліофілізованої виробництва Serum Institute of India, Ltd, Індія, якість якої гарантована ВООЗ відповідно до міжнародних вимог. Вказана вакцина була ввезена в Україну у повній відповідності до чинного законодавства України, пройшла контроль якості кожної серії вакцини та була розподілена відповідно до потреб регіонів, зазначають автори заяви. Використання вакцини здійснювалось відповідно до рішення Міністерства охорони здоров`я України. Якість вакцини, крім того, в подальшому була підтверджена незалежними експертними дослідженнями у французькій лабораторії

Результати проведення щеплень 113 тисяч 336 дорослих і дітей показали відповідність якості вакцини та належну готовність більшості регіонів України до реалізації програми додаткової імунізації. Під час проведення вакцинації поствакцинальні реакції мали місце лише у 0,075% щеплених, зазначається в заяві. Зафіксовані «Центром імунобіологічних препаратів» поствакцинальні ускладнення у 5 вакцинованих осіб, які за характером відповідають можливим, характерним для даного типу вакцини, завершилися повним одужанням пацієнтів.

На жаль, у період проведення кампанії додаткової вакцинації сталася смерть підлітка у післявакцинальний період.

З метою встановлення причин смерті підлітка Міністерством охорони здоров`я України була створена комісія. Водночас Генеральною прокуратурою України було відкрито кримінальну справу за фактом смерті. На даний час остаточна причина смерті дитини не встановлена.

Однак, комісія МОЗ України на підставі вивчених матеріалів дійшла висновку, що «прямого причинно-наслідкового зв’язку між проведеною 12 травня 2008 року вакцинацією від кору та краснухи Тищенку А.В. та настанням його смерті не встановлено».

У той же час, не очікуючи остаточних висновків щодо причини смерті дитини, деякі політики, громадські діячі та ЗМІ вдалися до цинічного використання цієї трагічної ситуації для власної самореклами, досягнення політичних та бізнесових цілей, зазначається в заяві.

Одним з негативних наслідків цієї цинічної поведінки стала масова відмова населення не тільки від додаткової імунізації проти кору та краснухи, а й від планових щеплень, що створює реальну загрозу здоров`ю усього народу України.

У зв`язку з цим учасники засідання вважають за необхідне заявити про те, що:

Рішення про проведення в Україні додаткової імунізації проти кору та краснухи (профілактичного щеплення) було прийняте Урядом України відповідно до чинного законодавства України, за наявності повних правових підстав та епідемічно обґрунтованої необхідності.

Ввезення на територію України та використання у процесі додаткової імунізації вакцини для профілактики кору та краснухи живої атенуйованої ліофілізованої виробництва Serum Institute of India, Ltd, Індія, було здійснено відповідно до укладених міжнародних угод і чинного законодавства України.

Вакцина для профілактики кору та краснухи живої атенуйованої ліофілізованої виробництва Serum Institute of India, Ltd, Індія повністю відповідає міжнародним показникам якості (специфікаціям та вимогам Європейської Фармакопеї та ВООЗ), що підтверджено висновками експертних досліджень усіх використовуваних серій вакцини вітчизняних лабораторій та незалежної експертизи у французькій лабораторії AFSSAPS - Agency française de sécurité sanitaire des produits de santé.

На сьогодні є достатньо підстав погодитись з рішеннями комісій про відсутність прямого причинно-наслідкового зв’язку між проведеною 12 травня 2008 року вакцинацією підлітка від кору та краснухи та настанням його смерті (у м. Крарматарську Донецької області), медична допомога якому була надана не у повному обсязі та несвоєчасно.

Для встановлення остаточної причини смерті підлітка необхідно провести розширену патологоанатомічну конференцію із залученням вітчизняних та міжнародних експертів.

Провести міжнародну науково-практичну конференцію з питань імунопрофілактики та проведення додаткової імунізації.

Кабінету Міністрів України, зокрема Міністерству охорони здоров’я України, рекомендовано вжити належних заходів, згідно з рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я та епідеміологічною ситуацією в Україні, для профілактики епідемій інфекційних захворювань, зокрема, кору та краснухи.