Відмова від вакцинації спричинить масові захворювання

Заклики відмовитися від вакцинації населення, які лунають, можуть призвести до масових спалахів інфекційних захворювань та летальних випадків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам головний санітарний лікар Харківської області Іван КРАТЕНКО.

Він також висловивши переконання, що вакцинацію населення слід продовжити, бо лише вона допоможе у майбутньому подолати спалахи різних інфекційних захворювань. На думку медика, чергову хвилю кампанії проти щеплень “підігрівають” окремі політики.

За словами І.КРАТЕНКА, через недостовірну інформації про вакцинацію та її наслідки, вже зросла кількість відмов від проведення щеплень серед дітей.

За даними головного санлікаря, сьогодні в Харківській області намітилася тенденція до зменшення щеплень серед немовлят і дітей віком від 2 років. Зокрема, відсоток відмов від щеплень у дітей 3-місячного віку збільшився у 14 разів: якщо у 2005 році цих відмов було лише 0,11 % , то у 2008 році цей показник становить 1,6%. Серед дітей у віці 6 місяців відсоток відмов батьків від проведення щеплень зріс у 5 разів. Зараз нещепленими у Харківській області залишаються сотні дітей. «Це жахлива статистика для нас. Ця ситуація призведе до того, що ми будемо мати масові спалахи інфекційних захворювань, і сотні загиблих людей», - заявив І.КРАТЕНКО.

Він зазначив, що французькі експерти встановили, що індійська вакцина, якою здійснювали щеплення від кору і краснухи в Україні, відповідає міжнародним стандартам, хоча у пресі і в суспільстві відзначають її шкідливість. При цьому санлікар нагадав, як у 1980-х роках в Україні виник спалах дифтерії після того, як одне видання написало про буцімто шкідливість вакцини від цієї хвороби.

За його інформацією, після летального випадку зі школярем у Краматорську кількість відмов батьків щеплювати дітей згаданою вакциною від кору і краснухи зросла у 14 разів, тоді як слідство за фактом загибелі школяра в Краматорську ще не завершене.

Також І.КРАТЕНКО поінформував, що на Харківщині планується провести щеплення близько 600 тисяч молодих людей віком від 16 до 29 років. За його даними, у належних умова на складах обласної СЕС для цієї мети зберігається 680 тис. доз вакцини індійського виробництва.

Водночас головний санлікар області засудив представників влади Харкова, які, «беруть на себе надто багато», критикуючи політику Міністерства охорони здоров’я щодо здійснення вакцинації.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією заступника Харківського міського голови – директора Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Ігоря ШУРМИ, у Харкові індійська вакцина проти кору та краснухи застосовуватися не буде.

Як повідомляв УНІАН, в Україні починаючи з 26 травня мала відбутися масова вакцинація громадян у віці від 16 до 29 років від кору та краснухи.

13 травня старшокласник з Краматорська А.Тищенко після щеплення від кору та краснухи, зробленої напередодні, помер у реанімації. Протягом 15 травня в Краматорську зі скаргами на погіршення самопочуття в дитячу міську лікарню звернулися 18 дітей, які були вакциновані від кору та краснухи.

5 червня Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування причин смерті 17-річного підлітка в Краматорську Донецької області.

8 вересня голова цієї комісії, народний депутат України Віктор КОРЖ (фракція Партії регіонів) повідомив газеті «Сегодня», що парламентська комісія дійшла висновку, що причиною смерті 11-классника стала індійська вакцина від кору та краснухи.