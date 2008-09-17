МОЗ: підліток з Краматорська помер не від щеплення

Комісія Міністерства охорони здоров’я України дійшла висновку, що “прямого причинно-наслідкового зв’язку” між проведеною вакцинацією від кору та краснухи краматорському підлітку Антону Тищенку та настанням його смерті “не встановлено”.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві спільного засідання колегії Національної ради з питань охорони здоров’я населення та оперативного штабу з питань проведення додаткової імунізації проти кору та краснухи Міністерства охорони здоров’я України.

Зокрема, в заяві відзначається, що на даний час остаточна причина смерті дитини не встановлена.

Однак, комісія МОЗ України на підставі вивчених матеріалів дійшла висновку, що «прямого причинно-наслідкового зв’язку між проведеною 12 травня 2008 року вакцинацією від кору та краснухи Тищенку А.В. та настанням його смерті не встановлено». Випадок смерті можна трактувати як співпадіння у часі. Підтвердженням належної якості вакцини та відсутності прямого причинно-наслідкового зв’язку між впливом вакцини та смертю дитини є також те, що жодних ускладнень і реакцій в інших дітей, які вакциновані з цього ж 10-дозного флакона, не було, зазначається в заяві. За висновками комісії, серед розглянутих версій найбільш вірогідною причиною смерті дитини був інфекційно-токсичний шок, який міг бути спричинений бактеріальною (у т.ч. менінгококовою) інфекцією. У той же час комісія відзначила, що медична допомога померлому була надана не в повному обсязі.

Остаточну причину смерті дитини неможливо встановити без проведення гістологічного дослідження матеріалів, які знаходяться у розпорядженні Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, починаючи з 26 травня, мала бути проведена масова вакцинація громадян віком від 16 до 29 років від кору і краснухи.

13 травня старшокласник з Краматорська А.Тищенко після щеплення від кору і краснухи, зробленої напередодні, помер у реанімації. Впродовж 15 травня в Краматорську зі скаргами на погіршення самопочуття до дитячої міської лікарні звернулися 18 дітей, які були вакциновані від кору і краснухи.