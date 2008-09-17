Тимошенко пропонує замість інсуліну давати гроші

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує відмовитися від централізованої закупівлі деяких лікарських засобів. Про це вона повідомила під час презентації проекту Державного бюджету на 2009 рік, повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Глава уряду нагадала, що в країні протягом 17 років діє система централізованої закупівлі, зокрема, інсуліну, яка не може враховувати потреби всіх діабетиків.

Прем’єр відзначила, що уряд пропонує передати кошти на закупівлю інсуліну безпосередньо людям. „Не ліки мусить міністерство закуповувати, а віддавати ці гроші людям, які можуть за ці гроші лікуватися”, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Окрім того, прем’єр-міністр повідомила, що видатки зведеного бюджету на охорону здоров’я загалом збільшені на 54,7%.