На Івано-Франківщині з отруєнням госпіталізовано учнів інтернату

В Івано-Франківській області протягом 11-16 вересня з Косівського інтернату-гімназії до інфекційного відділення центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовані 13 учнів віком до 15 років.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 07.00 17 вересня всі госпіталізовані перебувають у задовільному стані.

Всього у закладі навчаються 332 учні.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.