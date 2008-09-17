На Івано-Франківщині з отруєнням госпіталізовано учнів інтернату
10:14, 17 вересня 2008Країна
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Стан - задовільний
В Івано-Франківській області протягом 11-16 вересня з Косівського інтернату-гімназії до інфекційного відділення центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовані 13 учнів віком до 15 років.
Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 07.00 17 вересня всі госпіталізовані перебувають у задовільному стані.
Всього у закладі навчаються 332 учні.
Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
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