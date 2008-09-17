Почуття самотності викликає фізичний холод

Коли про людину говорять, що вона "холодна", більшість людей уявляють собі недружню і антигромадську особу. Існує безліч метафор, об`єднуючих холодну погоду і почуття самотності, відчаю і печалю. Дослідження Університету Торонто показало, що метафори можуть мати і буквальне значення і що є психологічна підстава для асоціації холоду з відчуттям соціальної ізоляції.

У психологічному експерименті канадські фахівці розділили учасників на дві групи: у першій добровольцям пропонувалося пригадати випадки, в яких вони були виключені з групи, клубу або будь-якого іншого об`єднання, а в другій люди навпаки згадували ті моменти, коли їх прийняли в соціальну групу. Потім людей попросили оцінити температуру в кімнаті, де вони знаходилися. Як було відмічено, ті, хто згадував негативний досвід ізоляції, вказували нижчу температуру. На думку психологів, негативні спогади про самотність змусили людей сприйняти клімат приміщення як холодний і навіть відчувати фізичний озноб.

У іншому експерименті учасники грали в комп`ютерну гру-симулятор - кидання м`яча. Гра була розроблена так, що деяким кулю кидали кілька разів, а інші рідко одержували пас. Після цього людям дали на вибір гарячу каву, кока-колу з льодом, яблуко або суп. Ті люди, які були обділені увагою в грі, вважали за краще випити гарячий напій або з`їсти гарячого супу. Експерти знову пов`язали такі результати з фізичним відчуттям холоду після соціального виключення і вважають, що вони відкривають нові можливості у вивченні взаємодії між навколишнім середовищем і психологією.

ami-tass.ru