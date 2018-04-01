Чи буває у чоловіків клімакс?

Медицина на це питання дає однозначну ствердну відповідь. Адже клімакс, або, точніше, клімактеричний період, впродовж якого здійснюється вікова фізіологічна перебудова організму, що знаменує собою поступовий перехід від статевої зрілості до згасання статевої функції, - це закономірний етап в житті кожної людини -і чоловіка і жінки. Різниця лише в тому, що у чоловіків ця перебудова зазвичай протікає м`якше і починається дещо пізніше, ніж у жінок, - в 50-60 років, але буває і раніше - до 45 років. Суть цієї перебудови в основному така. З віком відбуваються природні зміни у функціях одного з найважливіших відділів головного мозку - гіпоталамуса, який регулює діяльність головної ендокринної залози, - гіпофіза. В результаті порушується вироблення гіпофізом гормонів, стимулюючих діяльність чоловічих статевих залоз, - яєчок. Одночасно спостерігаються вікові зміни і в самих яєчках: їх функціонально важлива тканина поступово замінюється сполучною і жировою. Все це разом узяте, призводить до зниження вироблення яєчками тестостерону - найбільш активного чоловічого гормону, який не тільки бере участь в забезпеченні статевої функції, але і надає різноманітну дію на більшість систем і функцій організму, на обмін речовин в тканинах, і- що дуже важливо-впливає на діяльність гіпоталамуса. Коли вироблення тестостерону знижується, перебудовуються функціональні зв`язки між центральною нервовою системою, ендокринною системою і статевими залозами, в організмі порушується гормональна рівновага.

Було б неправильним вважати, ніби настання клімактеричного періоду означає захід життя, прихід старості. Адже перебудова організму здійснюється поволі, поступово, і впродовж всього цього періоду чоловік не тільки може, але і повинен як і раніше вести активний спосіб життя, продовжувати трудитися. Розмірений трудовий ритм тонізує, допомагає зберегти оптимістичний настрій і тим самим сприяє сприятливому перебігу перебудови організму. А тревожне очікування прийдешньої старості і пов`язане з цим нервова напруга, навпаки, можуть її ускладнити.

Немає підстав сприймати перебудову і як хворобу. У чоловіків вона зазвичай відбувається дуже плавно. До того ж паралельно із згасанням діяльності статевих залоз вступають в дію компенсаторні механізми, що забезпечує поступове пристосування організму до змін, що відбуваються. Тому у переважної більшості чоловіків гормональна перебудова організму не відбивається ні на самопочутті, ні на працездатності. Проте так буває, на жаль, не завжди.

Деякі чоловіки - приблизно двоє з десяти - переносять клімакс важко. Так само, як і у жінок, у них можуть виникати різні обтяжливі відчуття, зокрема приливи жару, раптове почервоніння обличчя і шиї, запаморочення, періодичне оніміння рук і ніг, серцебиття, задишка. Дуже часто виникають порушення сну. Одні довго не можуть заснути, інші, заснувши, незабаром прокидаються і залишок ночі не сплять, у третіх сон стає настільки поверхневим, що вони прокидаються по кілька разів від щонайменшого шереху. Багато хто стає дуже дратівливим, легкозбудливим, неадекватно реагує на найзвичайніші життєві ситуації, часто відчувають безпричинну тривогу і необгрунтований страх за своє здоров`я. Пропадає інтерес до життя, знижується працездатність, швидко наступає стомлення. Може періодично з`являтися і довго тривати головний біль, переважно у області потилиці, шиї. Крім того, у чоловіків в цей період зазвичай розвиваються різні розлади сечовипускання -його почастішання і уривчастість, відчуття тяжкості внизу живота і в паху, все це може бути пов`язано із захворюваннями передміхурової залози (аденома простати). У тих випадках, коли виникають такі порушення, лікарі говорять про патологічний перебіг клімаксу і ставлять діагноз "клімактеричний синдром".

Ми так детально розповіли про можливі прояви патологічно протікаючого клімаксу зовсім не для того, щоб викликати у чоловіків зайву тривогу, розвинути недовірливість, примусити насторожено прислухатися до змін, що відбуваються в організмі, і чекати погіршення стану, відшукувати у себе всі перераховані симптоми. Навпаки, хочемо підкреслити, що одночасно всі характерні для клімактеричного синдрому явища зустрічаються рідко. Частіше буває так: одні симптоми виражені яскравіше, інші слабкіше, треті взагалі відсутні. До того ж зазвичай після завершення процесів перебудови, навіть якщо вона протікала важко, в організмі відновлюється функціональна рівновага. Тоді самопочуття поліпшується, обтяжливі відчуття зникають.

Але в той же час кожен чоловік повинен усвідомлювати те, що клімактерична перебудова - процес дуже складний, такий, що вимагає від організму великої напруги, мобілізації всіх адаптаційних можливостей. І треба допомогти йому справитися з цим підвищеним навантаженням. Інакше не виключені зриви.

Гормональна перестойка - що робити?

Перш за все постарайтеся так організувати свою працю і відпочинок, чтоби не доводилося переживати надмірних навантажень

Налагодити правильний режим виключно важливо і для тих, у кого клімакс протікає фізіологічно, і тим більше для тих, у кого він прийняв патологічний характер. Спати лягайте не пізніше 11 годин. Перед сном не займайтеся інтенсивною розумовою роботою і не засиджуйтеся біля екрана телевізора. Щоб краще спалося, погуляйте перед сном хоч би півгодини. Взагалі якомога більше бувайте на свіжому повітрі, здійснюйте пішохідні і лижні прогулянки, турпоходи і виконуйте посильну фізичну роботу, займайтеся фізкультурою. Природно, тривалість і інтенсивність будь-якого фізичного навантаження повинні бути такими, які вам порекомендує лікар з урахуванням вашого віку і стану здоров`я, тренованості організму, проявів клімаксу.

Не забувайте і про водні процедури. Вони підвищують захисні сили і адаптаційні можливості організму. Якщо є можливість, приймайте двічі в день теплий (але не гарячий!) душ: вранці і увечері, приблизно за годину до сну. Якщо ви звикли приймати ванну, можете не відмовлятися від неї, тільки стежте за тим, щоб температура води була не вища 37 градусів. Хвойний екстракт, доданий у воду, заспокійливо діє на нервову систему.

Зверніть особливу увагу на харчування. Врахуйте: у клімактеричному періоді маса тіла наростає значно інтенсивніше, ніж в молодшому віці, навіть якщо кількість їжі, що з`їдається, ви і не збільшуватимете. Це пов`язано з розладами в діяльності гіпоталамуса, які спричиняють за собою порушення обміну речовин. Тому скоротіть в раціоні кількість вуглеводів і перш за все борошняних виробів. Від цукру і інших солодощів краще взагалі відмовитися. Замініть їх однією -двома чайними ложками меду в день. І, крім того, зменшите споживання жирів. Віддавайте перевагу рослинним - соняшниковій, кукурудзяній, оливковій олії. Збільште в раціоні кількість овочів (але не картоплі!) і зелені - особливо селери, петрушки, кинзи. Більше пийте кефіру і кислого молока. Їжу соліть лише злегка. Старайтеся їсти 4-6 разів на день, але помалу, і останній раз-не пізніше 6-7 годин вечора. Після їжі відразу не сідаєте і тим більше не лягаєте: постійте або – ще краще походіть хоч би протягом 10 хвилин.

Зведіть до мінімуму вживання алкоголю і паління. Адже нікотин і алкоголь згубно впливають не тільки на центральну нервову систему. Вони сприяють жировому переродженню статевих залоз і розростанню в них сполучної тканини.

У переважної більшості чоловіків, що вступили в клімактеричний період, починається поступове зниження статевої потенції, слабшає статеве ваблення. Багато надзвичайно хворобливо це переживають і шукають різні способи продовження статевої активності, але за це розплачуються дуже швидким, передчасним виснаженням яєчок. Та і небезпечні для немолодого чоловіка надмірності в статевому житті.

Буває і навпаки. Чоловік починає щадити себе, свідомо йде на тривалу стриманість, сподіваючись, що відпочинок поверне минулі сили. Це теж погано. Стриманість посилює вікове зниження інтенсивності вироблення сперми. Отже і тривалий статевий спокій і зайва статева активність прискорюють згасання статевої діяльності. Оптимальний варіант- регулярне, але таке, що не виснажуєщо не вимагає надмірних зусиль статеве життя. Частота статевих стосунків дуже індивідуальна, і подружні пари самі визначають її.

Ну, а якщо ускладнення все-таки виникнуть, лікарі допоможуть справитися з ними. У їх розпорядженні є препарати, що полегшують перебіг патологічного клімаксу, але призначаються вони суто індивідуально. При появі дратівливості, порушень сну у багатьох випадках допомагають такі прості засоби, як заспокійливий чай, відвари кореня валеріани або трави пустирника (по 1/4-1/2 стакана один-два рази на день). А тим, хто скаржиться на загальну слабкість і підвищену стомлюваність, лікарі рекомендують приймати вітаміни А, групи В, С і Е в комплексі з мікроелементами. Деякі чоловіки поводяться до нас з проханням призначити їм гормональні препарати, вважаючи, що з їх допомогою можна продовжити молодість і статеву активність. Такі надії даремні. Гормональні препарати призначають дуже обережно і лише в тих випадках, коли цього вимагає стан здоров`я.

Іван Овдієнко, лікар-андролог.