Погані умови роботи погано впливають на здоров`я

Несприятливі умови праці можуть вплинути не тільки на ваш гаманець, але і на мозок. Експерти Centre for Addiction and Mental Health /США/ встановили, що сумнівні тимчасові контракти, часткова робоча зайнятість, низька заробітна плата і відсутність соціальних пільг погіршують розумові здібності. Крім того, як зафіксували дослідники, сильна психологічна напруга на роботі асоціювалася з 50-процентним ризиком ішемічної хвороби серця.

Нестабільна і ненадійна робота викликає депресію, синдром хронічного неспокою і зловживання лікарськими препаратами. Країни, що не тільки розвиваються, але і багаті, включаючи Австралію, Великобританію і Сполучені Штати, стикаються з подібними труднощами. Як говорять фахівці, всі аспекти нашого життя, у тому числі і те, як ми працюємо, мають вплив на розумове і фізичне здоров`я. Психологи вважають, що пізнавальні навики погіршуються в результаті серйозного стресу, який захоплює людину, що не має нормальних умов праці.

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