На Львівщині за хабарництво затримано лікаря-психіатра

У Львівській області співробітники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області викрили злочинну діяльність посадовця центру психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору.

Лікар-психіатр, в обов’язки якого входить затвердження висновків і довідок про проходження психіатричного медичного огляду, отримував хабарі від громадян у сумі 100-500 грн. за проходження психіатричного огляду та видачу позитивних відповідних документів, повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.

У службовому кабінеті центру психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору зловмисника було затримано „на гарячому” - під час отримання хабара в сумі 500 грн. від львів’янина за затвердження висновку та довідки про проходження психіатричного медичного огляду. Кошти в сумі 500 грн. та речові докази вилучено.

Водночас, під час особистого огляду, в кишенях лікарського халату, у який був одягнутий хабарник, було виявлено 8 тис. 650 грн., 120 доларів США та 100 євро. Загалом задокументовано отримання зловмисником хабарів на загальну суму понад 30 тис. грн.

Прокуратурою Львівської області стосовно вимагача порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.

Зловмисник затриманий в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України.

Здійснюються оперативно-слідчі заходи з метою встановлення інших фактів вимагання та отримання хабарів цим лікарем-психіатром.