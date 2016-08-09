В Україні вперше встановили біонічні протези учасникам АТО

Бійці АТО вперше отримали біонічні протези, не виїжджаючи за межі України, повідомляє 5 канал.

Троє важкопоранених учасника бойових дій вже отримали біонічні протези іноземного виробництва, ще п'ятеро бійців чекають своєї черги.

Раніше воїнам АТО кого доводилося їхати на кілька тижнів за кордон, а державі - оплачувати дорогу і проживання. На корекцію або обслуговування протезів бійці повинні були їхати вже за свій рахунок.

Читайте такожСтворений протез, який дозволяє відчувати дотики

В даний час в Україні вже підготовлені троє фахівців у Києві, Харкові та Львові, які можуть протезувати біо - і міоелектричні протези від ліктя. Середня вартість біонічного протеза становить від 20 до 50 000 євро. На сьогоднішній день складне протезування потрібно 24 постраждалим АТО українським воїнам.

Читайте такожУкраїнські фахівці почнуть встановлювати біонічні протези учасникам АТО з наступного року Як раніше повідомляв УНІАН, біонічні протези рук за технологією Bebionic і Touchbionic дають змогу індивідуально налаштовувати принцип роботи кисті і порядок спрацьовування захоплень.