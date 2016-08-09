Українські діти-сироти відпочинуть і оздоровляться в Туреччині

60 дітей, серед яких сироти, діти учасників АТО і внутрішніх переселенців з Донбасу, проведуть сім днів на середземноморському курорті Туреччини в рамках благодійного проекту «Відкрий дитині світ!».

Про це повідомив генеральний директор компанії «Анекс Тур» Адигюзель Ількер на прес-конференції в УНІАН на тему: «Благодійний проект «Відкрий дитині світ!» за підтримки Посольства Республіки Туреччина в Україні та українських зірок естради».

Він нагадав, що допомога українським дітям вже стала традицією, і в міжнародному проекті, який розпочався 4 роки тому, вже взяли участь 300 дітей.

«Чому проект називається «Відкрий дитині світ!»? Ми хочемо, щоб діти побачили цей великий світ своїми очима. Є багато дітей, які навіть не бачили моря»,- сказав Ількер.

За його словами, діти проведуть сім днів на середземноморському курорті Анаталійського узбережжя в п'ятизірковому готелі.

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Ількер зазначив, що в програмі відпочинку дітей - заходи розважального характеру, цікаві екскурсійні програми по Туреччині, виступ дітей на заключному концерті, відпочинок на морі.

Проект підтримали українські співаки Анастасія Приходько і Андрій Кравчук, які допоможуть дітям розкрити їхні таланти.

Посол Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель підкреслив, що в Туреччині добре розуміють, що в регіонах, де відбуваються конфлікти, найбільше страждають діти.

«На жаль, іноді ми можемо в цьому переконуватися на нашому власному досвіді. Ми бачимо долю сотень тисяч дітей, які прибувають як біженці до Туреччини з Сирії. Тому ми завжди брали участь у проектах, які допомагають захистити дітей від психологічного тиску»,- сказав посол і додав, що схожими проектами також займається турецьке агентство з співробітництва і розвитку.

Відповідаючи на запитання про безпеку перебування дітей в Туреччині, де недавно була вчинена спроба військового перевороту, посол відповів: «Ми досить відкрито показали всьому світу, що під час негативних подій, які відбувалися в Туреччині, не постраждали громадяни інших країн».

Говорячи про співробітництво в галузі туризму між Україною і Туреччиною, посол повідомив, що кількість туристів цього року значно збільшилася.

«Весь світ може стати ареною подій, які негативно позначаються на туризмі. Це іноді відбувається і в нашій країні, негативні події в Україні також позначаються на туристичній сфері. Однак, незважаючи на це, в цьому році за кількістю українських туристів, які відвідують Туреччину, і кількістю турецьких туристів, які відвідують Україну, зафіксовано серйозне збільшення»,- сказав турецький димломат.

«Дві країни пізнають одна одну, збільшується кількість змішаних шлюбів, збільшується кількість людей, які відвідують наші країни, і це нас дуже радує»,- додав посол.

Директор громадської організації Charity Tuner Катерина Жук зазначила, що в проекті беруть участь діти вікової категорії від 8 до 15 років. Причому діти відбираються за певними критеріями.