Фонд Ахметова ”Розвиток України” оголосив тендер на закупівлю обладнання для інституту раку

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» оголошує тендер з метою визначення найкращої пропозиції для оснащення нового радіологічного корпусу Державної установи «Національний інститут раку», м. Київ медичним обладнанням.

Заплановано закупити:

1) багатозрізовий спіральний комп’ютерний томограф з великою апертурою гентрі для онкології;

2) апарат для внутрішньо порожнинної променевої терапії (бархітерапії);

3) лінійний прискорювач;

4) систему радіотерапевтичного планування (для лінійного прискорювач та брахітерапії).

Тендер буде проводитись в м. Києві 25 жовтня 2008 року (при зміні дати ми повідомимо Вас не пізніше ніж за три робочі дні).

Про наміри взяти участь у тендері просимо Вас повідомити направивши офіційного листа до 20 вересня цього року на адресу Фонду: Україна, 01034, м.Київ, вул. Ярославів Вал, 29Г. Ви можете попередньо надіслати відповідь електронною поштою на адресу вказану нижче з подальшим письмовим підтвердженням. Після цього ми направимо Вам тендерну документацію протягом одного робочого дня.

Довідкова інформація щодо організації тендеру:

Тел.: +38(044)-501-7795,

e-mail: vmukolayuk@fdu.org.ua, контактна особа Вікторія Миколаюк.