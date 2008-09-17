Кількість китайських дітей, отруєних молоком, зросла у 5 разів

У 5 разів зросла кількість дітей, постраждалих від неякісного сухого молока в Китаї. На сьогодні потерпілих - 6 тисяч 244. З них троє малюків загинули, а 158 перебувають у важкому стані з гострою нирковою недостатністю. У вівторок влада оголошувала про 1 тисячу 253 немовлятах.

У всіх дітей - уражені нирки. Експерти визначили, що воно зумовлено речовиною меламін, яка містилася в сухому молоці, що призводить до швидкого росту каменів у нирках.

На сьогодні за виробництво отруєного молочного порошку в Китаї затримано 19 осіб, відкликано близько 700 тонн неякісного продукту.

У понеділок Китай почав загальнонаціональну кампанію з перевірки виробників молокопродуктів на предмет відповідності стандартам їхніх товарів і технологій виробництва. На даний момент відомо про 20 китайських компаній, що випускали небезпечне молоко.

Як раніше повідомляли, 11 вересня власті північної китайської провінції Ганьсу почали розслідування причин загибелі немовляти від ниркового каменя, що міг бути викликаний, можливо, вживанням контрафактного сухого молока. Правоохоронні органи Китаю припускають, що фальшиве молоко продавалося в Китаї під маркою компанії "Санлу", яка є одним із основних виробників цього продукту на території країни.

Протягом перших восьми місяців 2008 року в провінції Ганьсу було зареєстровано 50 випадків захворювання на ниркові камені у малолітніх дітей, тоді як у 2007 році не було жодного такого випадку.

За матеріалами www.rian.ru.