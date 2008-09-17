У молочній суміші 22 виробників в Китаї - небезпечний хімікат

Шкідливий хімікат меламін, що став причиною масового отруєння немовлят в Китаї, містився не тільки в молочній суміші "Санлу", але і в аналогічній продукції ще 21 китайського підприємства. Ці товари підлягають негайній забороні, повідомила сьогодні газета "Саут Чайна морнинг пост". В цілому в цій галузі в КНР діють 109 компаній.

Зокрема, небезпечною для здоров`я визнана продукція іншої крупної китайської молочної корпорації "Менню", яка базується в автономному районі Внутрішня Монголія. Сьогодні були припинені торги акціями цієї компанії на Гонконзькій фондовій біржі.

Не довіряючи більше вітчизняним виробникам, тисячі стривожених матерів з південнокитайського міста Шеньчжень попрямува до сусіднього Гонконгу, скуповуючи тут високоякісні молочні суміші зарубіжного виробництва. За відомостями газети, власті колишнього британського анклава ввели обмеження на продаж - не більше трьох банок в руки.

За останніми офіційними даними, в результаті вигодовування неякісними молочними сумішами до китайських лікарень потрапили більше 6,2 тыс немовлят з сечокам`яною хворобою і порушеннями функцій нирок.

ami-tass.ru