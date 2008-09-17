Довгострокову пам`ять недооцінено

Вчені з Масачусетського технологічного інституту (MІ) під керівництвом Ауде Оліві з`ясували, що потенціал довгострокової зорової пам`яті дуже сильно недооцінювався.

За словами Ауде, людина здатна дуже точно запам`ятати набагато більше об`єктів, ніж вона думає. Найголовніше тут - правильна постановка досвіду.

Під час наукового дослідження учасникам експерименту п`ять годин поспіль показували на екрані майже три тисячі зображень всіляких об`єктів - по три секунди кожне. Після цього піддослідним показували пари картинок, в якій одна була новою. Учасникам потрібно було вказати на той об’кт, який вони вже бачили раніше.

До того ж в досліді використали три види тестових пар: перший - зовсім різні об`єкти, другий - різні приклади однотипних предметів, третій - той самий об`єкт, але дещо змінений.

В результаті було встановлено, що люди запам`ятовували не лише показані їм предмети, але й звертали увагу на деталі.

Раніше вчені думали, що під час запам`ятовування великої кількості картинок людина засвоює лише загальну абстрактну інформацію про кожний з них. Але виявилося, що мозок також може зберігати й масу дрібних деталей всіх показаних зображень, а це значить, що обсяг зорової пам`яті людини на кілька порядків більший, ніж досі вважали нейрофізіологи.

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