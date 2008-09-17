Середземноморська дієта захищає від хронічних хвороб

Дотримання середземноморського типу харчування забезпечує істотний захист від головних хронічних хвороб, включаючи серцеві захворювання, рак, хворобу Паркінсона і Альцгеймера. Така дієта може використовуватися як ефективна профілактика зменшення показників ранньої смертності серед населення багатьох країн, вважають італійські медики. На їх думку, середземноморська дієта, багата оливковим маслом, цільнозерновими продуктами, фруктами, горіхами, овочами і рибою, але обмежена в м`ясі, молочних продуктах і алкоголі, є еталоном здорової їжі і показником високої якості життя.

Експерти з Університету Флоренції оцінили 12 міжнародних досліджень впливу дієтичних переваг на здоров`я понад 1,5 мільйонів людей. У тих людей, хто строго дотримувався середземноморському типу живлення, було відмічене істотне зміцнення здоров`я, зокрема пониження вірогідності смерті від серйозних причин: на 9% став нижчий ризик загальної смертності і смерті від сердечно-судинних проблем, на 13% - від нервово-дегенеративних розладів, на 6% - від раку. Результати підтверджують правомірність керівних принципів багатьох наукових інститутів і служб охорона здоров`я, яка заохочує дієтичний зразок середземноморської кухні для запобігання небезпечним діагнозам і поліпшення самопочуття.

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