Проведена трансплантація печінки немовляті від дорослого донора

Перша в Італії трансплантація печінки дев`ятимісячному немовляті від дорослого донора успішно проведена в римській дитячій лікарні "Бамбіно Джезу". Малюк страждав від важкої патології - природженої атрезії (відсутністю) жовчних шляхів.

Операція, здійснена за допомогою техніки розділення на дві частини печінки дорослого донора, тривала шість годин. Вона була проведена в неділю, проте до сьогоднішнього дня про це не повідомлялося, поки лікарі не були упевнені в успіху операції.

Стан маленького пацієнта зараз оцінюється як добрий. Операція була проведена під керівництвом хірургів Жана де Війя де Гойе і Фабріцио Дженнарі.

У Італії щорічно проводиться 90 операцій по пересадці печінки, але досі їх робили тільки дорослим.

У разі успіху операції по пересадці кишечника, яку незабаром здійснять, італійський госпіталь "Бамбіно Джезу", що належить Ватикану, буде єдиною в Європі медичною установою, здатною здійснювати всі типи пересадки органів, клітин і тканин дітям.

До цього тут вже були проведені безліч операцій по трансплантації серця, нирок, різних людських тканин і кровотворних стовбурних клітин.

newsland.ru