Вакцини проти дифтерії, правця у дорослих доставлять в регіони наступного тижня - Супрун

У МОЗ України відбулась селекторна нарада керівництва відомства із начальниками та відповідальними особами структурних підрозділів з питань охорони здоров’я держадміністрацій усіх областей та міста Києва, повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я України.

Представників регіонів найбільше турбували питання стосовно наявності імунобіологічних препаратів для проведення планових щеплень, реєстрації сироваток та забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я. Крім того, учасники наради обговорили стан підготовки до проведення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів у 2016 році у рамках виконання державних програм та комплексних заходів програмного характеру.

В.о. Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зазначила: «Цими днями було підготовлено низку документів для розмитнення вакцин і лікарських засобів, які вже були поставлені в Україну. Тому на наступному тижні плануємо здійснити їх доставку в регіони».

МОЗ України видало 125 довідок, які підтверджують ввезення лікарських засобів, медичних виробів на митну територію України відповідно до угод, укладених між МОЗ України та спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю, у межах виконання бюджетних програм.

«На виконання укладених договорів про здійснення закупівель спеціалізованими організаціями лікарських засобів та медичних виробів за кошти Державного бюджету України на 2015 рік, вже здійснено поставки на склади уповноважених підприємств лікарські засоби для лікування дорослих і дітей хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, лікарські засоби для лікування дітей хворих на гемофілію, вакцини, лікарські засоби та медичні вироби для лікування хворих на туберкульоз та ВІЛ/СНІД, лікарські засоби для лікування дорослих та дітей хворих на вірусні гепатити, лікарські засоби для дітей хворих на орфанні захворювання», — повідомила Анжела Купліванчук, в.о. директора Департаменту економіки і фінансової політики МОЗ України.

Читайте такожУ Вінниці 4-річна дитина потрапила до реанімації з правцем: лікарі утримуються від прогнозівСтаном на 8 серпня 2016 року в усі регіони України поставлено наступні вакцини, які використовуються для проведення щеплень дітям згідно з Календарем профілактичних щеплень:

- вакцина проти гепатиту В – 350 000 доз (20% від запланованого);

- комбінована вакцина для профілактики кашлюку (ацелюлярна), дифтерії, правця, поліомієліту (інактивована), гемофільної інфекції типу b («ПЕНТАКСИМ») – 414 700 доз (48% від запланованого);

- вакцина для профілактики кору, паротиту, краснухи – 277 000 доз (22% від запланованого);

- вакцина для профілактики гемофільної інфекції типу b (моновалентна) – 174 400 доз (33,5% від запланованого, але з урахуванням поставки другої частини – 100%);

- вакцина проти сказу - 91 390 доз (100% від запланованого).

28 липня 2016 року в Україну надійшла друга партія вакцини для профілактики гемофільної інфекції типу b (моновалентна) в кількості 345 550 доз та 5 серпня 2016 року поставлена вакцина для профілактики дифтерії, правця у дорослих (АДП-М) – 1 599 600 доз.

Впродовж наступного тижня ці вакцини планується поставити у всі регіони України.

Читайте такожГоловний імунолог Києва: батьки мають нести відповідальність за відмову вакцинувати дитину«На сьогодні у регіонах доступні вакцини для проведення щеплень дітям першого року життя згідно Календаря щеплень, тобто препарати, з чого повинна починатися вакцинація», — підсумував Сергій Платов, заступник начальника Управління-начальник відділу програм та проектів Управління громадського здоров’я.

Найближчим часом планується поставка в Україну оральної, бівалентної вакцини проти поліомієліту у кількості 2 755 000 доз та цільноклітинної вакцини проти кашлюку, дифтерії, правця – 1 770 000 доз.

Крім того, нині вирішується питання щодо можливості ввезення на територію України вакцини для профілактики туберкульозу в кількості 2,5 млн. доз.