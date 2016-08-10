Захворюваність на гепатит С в Україні набуває загрозливого характеру - експерт

Ситуація в Україні із захворюванням на гепатит С набуває загрозливого характеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу виконавчий директор Міжнародного благодійного фонду «Альянс громадського здоров’я» Андрій Клепіков.

За його словами, це підтверджують і результати тестування, які засвідчили, що «8,5% українців в середньому показали позитивний результат тестування на гепатит С».

Читайте такожВірусний гепатит визнали головною загрозою людствуДиректор з політики та партнерства Альянсу громадського здоров’я Павло Скала повідомив, що загальнодержавне експрес-тестування на вірусний гепатит С проводилося Альянсом вже п’ятий рік поспіль з нагоди Міжнародного дня боротьби з вірусними гепатитами, який відзначається у світі 28 липня. За його словами, цього року таке тестування проводилось у 26 містах всіх областей України, за винятком окупованого Криму та окупованих районів Донбасу.

Клепіков зазначив, що всього було протестовано 3844 особи, і у 324 випадках (8,5%) експрес-тест показав позитивний результат на наявність антитіл до вірусного гепатиту С. «Це не просто інформація, яку можна взяти до відома, а це фактично заклик до керівників держави, до МОЗ, до громадськості: «Схаменіться»», - заявив експерт. За його словами, причиною того, що в Україні одна з найгірших ситуацій у Європі з гепатитом С - недофінансування державної програми. Клепіков сказав, що загальнодержавна програма боротьби з гепатитами недофінансова на 79%.

Читайте такожВчені заявляють, що створили надшвидкі ліки проти гепатиту СНа уточнююче запитання журналістів про те, чи можна вважати, що, відповідно до результатів опитування, захворюваність в Україні на гепатит С становить 8,5%, Клепіков сказав: «Результати даного дослідження не є соціологічним дослідженням і не є науковим, але певна репрезентативність прослідковується роками, бо ми можемо порівнювати дані тестування, починаючи з 2012 року».

Клепіков повідомив, що найбільш складна ситуація із захворюваністю на гепатит С на півдні і сході України, але «періодично вистрілюють певні області чи в центрі , чи на заході України». За його словами, цього року такою областю виявилася Хмельницька, де при тестуванні виявлено гепатит С у 15,33% протестованих.

Читайте такожВчені прогнозують зникнення вірусу гепатиту СКлепіков наголосив, що насторожує і той факт, що більшість з громадян, які пройшли тестування, ніколи раніше не перевірялись на гепатит С (від 85 до 98% в залежності від міста).

В Альянсі нагадують, що тестування на гепатити не входить до обов’язкових медичних обстежень, і більшість хворих (навіть з числа учасників АТО) дізнаються про захворювання вже на пізніх стадіях. При цьому зазначається, що серед представників найуразливіших груп населення, зокрема, серед споживачів ін’єкційних наркотиків, рівень захворюваності становить понад 70%.

Клепіков наголосив, що високий рівень інфікування у великих містах, включаючи Київ, де тестування дало показник у 14,65%.

Клепіков зазначив, що гепатит С - виліковна хвороба. Він підкреслив, що «результати виліковності - це 93%» в Україні. За його словами, «за оцінками міжнародних експертів, в тому числі і Всесвітньої організації охорони здоров’я, кількість людей з гепатитом С може сягати чотирьох мільйонів наших співгромадян, що десь підтверджується і результатами цього загальноукраїнського тестування». Він наголосив, що «має бути план на державному рівні, як звільнитися від цієї хвороби, так як раніше звільнилися від чуми».

У прес-релізі, розповсюдженому на брифінгу, зазначається, що, починаючи з 2012 року, Альянс провів вже понад 119 тис. тестувань серед представників найуразливіших груп населення (переважно наркозалежних людей), за п’ять років проведення загальноукраїнських кампаній було протестовано понад 13,5 тис. звичайних громадян і відсоток позитивних результатів постійно коливається у межах 8-12%.

Згідно з повідомленням, тестування проходили просто випадкові перехожі, адже акція проводилась на центральних вулицях, у парках та скверах. При цьому зазначається, що для багатьох такий результат став повною несподіванкою, оскільки підступною рисою гепатиту С є те, що він тривалий час не має клінічних проявів.