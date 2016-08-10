Спеціальність "медсестра" очолила ТОП-10 за кількістю бюджетних місць

Після підбиття попередніх підсумків вступної кампанії 2016 року до трійки спеціальностей з найбільшим обсягом бюджетних місць увійшли спеціальності “Середня освіта” – 13 тис. 307 місць, “Медсестринство” – 8 тис. 810 місць, та “Електроенергетика, електротехніка та електромеханік” – 7 тис. 407 місць.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України.

Читайте такожГрупа медиків із Чернігова поїде навчатися до ПольщіПри цьому зазначається, що при визначенні ТОП-10 спеціальностей з найбільшим обсягом бюджетних місць враховувалась загальна кількість зарахованих на бюджетні місця за усіма рівнями та ступенями освіти (бакалавр, магістр, спеціаліст та молодший спеціаліст), а також бюджетні місця як державних, так і комунальних ВНЗ.

Як сказав директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров, на першому місці майбутні вчителі для середньої школи – «це і вчителі географії, і вчителі історії, і вчителі біології, тобто спеціальність одна, але дуже широка”.

Четверте та п’яте місця в рейтингу посідають спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія” - 7 тис. 267 місць, та “Фінанси, банківська справа та страхування” – 6 тис 450.

На шостому місці спеціальність “Галузеве машинобудування” – 6 тис. 050 місць, а спеціальність “Право” знаходиться лише на сьомій сходинці – 5 тис. 983 місць.

Читайте такожАмериканська медсестра, яка заразилася Еболою, подала в судВосьме та дев’яте місця займають “Облік і оподаткування” – 5 тис. 908 місць, та “Початкова освіта” – 5 тис. 287 місць.

Закриває десятку спеціальність “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, на ній в цьому році навчатимуться 4 тис. 985 студентів-бюджетників.