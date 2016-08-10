Посольство Австралії розпочинає програму з допомоги внутрішнім переселенцям в Україні

Про це повідомили УНІАН у Посольстві Австралії в Україні.

"Посольство Австралії в Києві запускає Програму прямої допомоги (Direct Aid Program - DAP) на 2016-2017 роки і запрошує подавати заявки громадські групи, неурядові організації та організації приватного сектора, які прагнуть фінансування для підтримки діяльності в галузі розвитку на місцевому рівні в Україні", - сказано у повідомленні.

Програма підтримує спільні проекти, які залучили бенефіціарів для ідентифікації, проектування та управління. DAP проекти зазвичай реалізуються впродовж відносно короткого часу (не більш як 1,5 роки) з бюджетом приблизно 45 тис. доларів США.

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"В Україні пріоритет надаватиметься проектам, зокрема спрямованим на поліпшення становища внутрішньо переміщених осіб, особливо жінок та дітей", - йдеться у повідомленні.

У 2015-2016 роках Посольство Австралії підтримало чотири проекти DAP у Києві, Львівській та Запорізькій областях.

Зокрема проекти передбачали фінансову підтримку для придбання нового обладнання для покращення діагностування пацієнтів національної дитячої спеціалізованої лікарні у Києві; забезпечення професійними курсами для підвищення добробуту і перспектив зайнятості внутрішньо переміщених жінок у Дрогобичі; надання допомоги для забезпечення основних потреб вразливих внутрішньо переміщених одиноких матерів з дітьми з регіону конфлікту через готівково-ваучерний проект у Бердянську.

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Також програми передбачали вдосконалення терапевтичних послуг, що надаються дітям з поведінковими труднощами, у навчально-реабілітаційному центрі «Джерело» у Львові.

Остаточним терміном подання заявок на фінансування проектів DAP на 2016-2017 роки визначено 14 вересня 2016 року до 17.00 (за київським часом). Заявки, що надійдуть пізніше, розглядатись не будуть.

Більш детальну інформацію про програму прямої допомоги можна знайти за посиланнями: www.ukraine.embassy.gov.au/kyiv/dap.html та www.dfat.gov.au/aid/topics/development-issues/direct-aid-program/Pages/direct-aid-program.aspx

Форму заявки можна завантажити за посиланням: www.ukraine.embassy.gov.au/kyiv/dap.html

У посольстві радять направляти всі заявки і запити на електронну адресу: AustEmbKyiv@dfat.gov.au із зазначенням теми "DAP application" або "DAP enquiry".