В Україні різко зміниться погода: здоров'я метеозалежних людей може погіршитися

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням Український гідрометеорологічний центр.

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 11 серпня у західних областях, вдень і на Вінниччині та Житомирщині, протягом 12 серпня на решті території очікується різка зміна погодних умов: пройдуть грозові дощі, в окремих районах град, пориви вітру та шквали 15-22 м/с, 11 серпня на Закарпатті та Карпатах, 12 серпня у центральних областях та на півночі Лівобережжя місцями сильні дощі; починаючи із західних областей температура повітря знизиться: нічна - на 3-6°, денна - на 10-15°", - йдеться у повідомленні.

Лікарі попереджають, що зміна погоди позначається, насамперед, на стані людей із серцево-судинними хворобами, чимало людей скаржаться на занепад сил і зниження працездатності.

Метеозалежним людям, надто у дні зміни погоди, слід вести здоровий спосіб життя, відмовитися від куріння та алкоголю. Це сприяє кращій адаптації організму до зміни кліматичних умов. При усіх видах метеозалежності слід постійно робити фізичні вправи, загартовуватися.

Медики рекомендують:

1. Щоденно виділяйте одну-дві години для ходьби та фізичних вправ на свіжому повітрі - організм поступово адаптуватиметься до різних погодних умов. Одягайтеся "за погодою".

2. Не виходьте на прогулянку голодними, особливо за холодної погоди. Займатися спортом краще починати теплої пори року, щоби до настання холодів поступово адаптувати організм до низьких температур.

3. Метеопатам потрібно вживати вітаміни та мікроелементи.

4. Якщо загострилися хронічні захворювання, обов`язково лікуйтеся.

5. Стежте, щоби ваше харчування було повноцінним, із достатньою кількістю овочів і фруктів, особливо тих, які багаті на калій і магній: яблука, курага, родзинки, банани, картопля. Гіпертонікам необхідно обмежити вживання солі, вилучити з раціону жирні й смажені страви, твердий сир, гострі приправи, алкоголь, какао, каву, чорний шоколад, міцний чорний і зелений чай. Краще вживати трав`яні чаї з плодів глоду, калини, трави глухої кропиви, м`яти, меліси, а ще компоти й свіжовичавлені соки. Гіпотонікам можна випити у першій половині дня одну-дві чашечки кави або міцний чорний чи зелений чай з цукром. Від жирних страв, особливо зі свинини, краще відмовитися. Рекомендується куряче м`ясо у відвареному вигляді, домашній і твердий сир.

6. Людям похилого віку варто відпочивати у звичній для них кліматичній зоні. Варто уникати сильних вітрів та літньої спеки.

7. Коли погано почуваєтеся, не перевантажуйте себе фізично й розумово, менше сидіть біля телевізора, ліпше прогуляйтеся на свіжому повітрі або почитайте цікаву книгу.

8. Якщо під час метеозмін відчуваєте неприємні відчуття у ділянці серця, попийте настоянки глоду, глухої кропиви, валеріани. Мікроелементи та женьшень допоможуть уникнути стресу та втоми (якщо не потерпаєте від високого тиску).