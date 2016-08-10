Провідні психіатри країни обговорили проблеми галузі

У заході взяли участь головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Психіатрія та наркологія», д.мед.н. Ірина Пінчук, Президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман, військовий психолог ізраїльської армії Альберт Фельдман.

Учасники наради обговорили актуальні проблеми щодо охорони психічного здоров’я. Зокрема, відбулась професійна дискусія стосовно організації роботи професійних асоціацій, стандартизації освіти та ліцензування спеціалістів, які надають психіатричну та психологічну допомогу населенню.

Окрему увагу учасники наради приділили питанням реабілітації населення у зоні бойових дій, внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО.

Уляна Супрун підтримала ініціативу щодо створення україно-ізраїльського центру медико-соціальної підтримки, в якому будуть проводити фізичну, психологічну та соціальну реабілітацію та впроваджувати новітні методології.

Присутні на зустрічі домовились об’єднати зусилля фахівців у вирішенні зазначених проблем, зокрема, розпочати роботу над створенням колл-центрів та установ для консультацій громадян, які потребують психологічної підтримки, широко використовувати провідний міжнародний досвід охорони психічного здоров’я, із залученням до цієї роботи громадськості.

Підсумовуючи фахову дискусію, Уляна Супрун зазначила: «Позитивно, що є різні зацікавлені сторони, спеціалісти, міжнародні партнери, громадські організації, які спільно з Міністерством охорони здоров’я України об'єднуються задля розвитку галузі психічного здоров'я в Україні. Результатів може не бути вже завтра, але впевнена, що за кілька років наші зусилля матимуть потужний ефект та виведуть сферу психологічної допомоги населенню на якісно новий рівень».