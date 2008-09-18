Кількість людей, які голодують, в світі - понад 900 млн

На початок 2008 року загальна кількість тих, хто голодують, у всьому світі виросла з 850 до 925 мільйонів осіб, повідомляє AFP з посиланням на Організацію з продовольства та сільського господарства ООН (FAO). За прогнозом організації, до кінця року кількість тих, хто голодують, досягне мільярда людей.

За словами генерального директора FAO Жака Діуфа, зростанню кількості людей, які голодують, сприяло різке збільшення цін на продовольство, темпи зростання яких щороку фактично подвоюються. Так індекс світових цін FAO в 2006 році виріс на 12 відсотків, в 2007-му - на 24 відсотки, а за вісім місяців 2008 року - на 50 відсотків.

У червні 2006 року країни-учасниці ООН пообіцяли понизити кількість тих, хто голодують, у всьому світі удвічі до 2015 року, а також прийняти заходи з подолання продовольчої кризи. При цьому Мусульманський банк розвитку та Франція пообіцяли виділити на боротьбу з кризою 1,5 мільярда доларів, Всесвітній Банк - 1,2 мільярда доларів, а Африканський банк розвитку - мільярд доларів

medportal.ru