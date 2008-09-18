Двомовні діти схильні до заїкання?

У дослідженні взяли участь діти, що говорять англійською як мінімум з чотирилітнього віку. Рівень хлопчиків, що заїкаються, опинився в чотири рази вище відповідного показника для дівчаток .

Говорять, в результаті змішаних шлюбів часто народжуються красиві діти. Проте у міжнаціонального гетерозису може бути і побічна сторона. Британські учені попереджають: якщо дитині довелося у віці до п`яти років вчитися двом мовам, ризик виявитися заїкою для неъ різко зростає.

Група Пітера Хауелла (Peter Howell) з Лондонського університетського коледжу (University College London) провела дослідження 317 школярів у віці від 8 до 10 років, які страждають від заїкання.

Виявилось, що у 22% дітей один з батьків користувався удома разом з англійською іншою мовою. Таким чином, питомий показник порушень мови для цієї групи виявився значно вищим, ніж для "одномовних".

Ще 12% дітей освоювали нову мову безпосередньо в процесі спілкування з однолітками – восновному в дитячому саду. При цьому у тих "іноземців", кому довелося це робити після п`яти років і у кого в сім`ї говорили однвєю мовою (нехай навіть іноземною), рівень розладів істотно знижувався.

Автори дослідження підкреслюють, що проблеми з мовою ніяк не відбивалися на успішності, проте вважають, що для зниження ризику виникнення заїкання дітей варто навчати другій мові після п`яти років.

membrana.ru