Наркозалежних запрошують в аптеки за шприцами

Тепер у Вінниці кожен ін’єкційний наркозалежний може безкоштовно отримати в аптеці шприци, вологі серветки і презервативи. Для цього достатньо лише заповнити анонімну анкету й отримати номерну карту.

Організатором програми безкоштовного розповсюдження шприців є вінницьке відділення Міжнародного благодійного фонду розвитку людини. Фінансовим донором є Міжнародний альянс із ВІЛ/СНІД в Україні.

Це дуже важливо, адже споживачі ін’єкційних наркотиків відіграють головну роль у розповсюдженні ВІЛ/СНІД.

Ця програма діє вже близько дев’яти місяців. Зараз у її рамках обслуговують близько чотирьох сотень наркозалежних. Щодня до аптек звертаються сто чоловік із цього списку.

Оформлення картки на безкоштовне отримання медичної продукції здійснюється в обласному наркодиспансері, на базі якого діє філіал фонду. Для цього людині потрібно лише оформити анонімну анкету. Зробити це можна і за допомогою волонтерів проекту, які працюють у районах міста.

Кожній картці надається свій порядковий номер. Пред’явивши її, людина може через кожні 12 годин отримувати до десяти шприців різної ємності, спиртові серветки й один презерватив.

Для більшої ефективності програми створено мережу волонтерів. Ними є люди, знайомі з наркотиками не за чутками.

Серед волонтерів багато тих, хто відмовився від голки. Але є й ті люди, які продовжують вживати наркотики. Вони відіграють дуже важливу роль, так як наркозалежні з великою недовірою ставляться до всіх офіційних структур. Волонтери розповсюджують серед своїх товаришів інформацію про нашу програму і постачають їм усі необхідні медичні приналежності.

20minut.ua