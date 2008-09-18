Працюючи за комп`ютером, ми більше їмо, але при цьому худнемо

Напружена інтелектуальна робота, особливо за комп`ютером, прискорює обмін речовин, примушуючи людей споживати дуже багато енергії і худнути. Такий висновок зробили учені з Університету Лаваля (Канада).

Керівник дослідження доктор Анджело Трамблей виміряв обмін речовин 14 випробовуваних після різних видів діяльності - відпочинку, читання і переказу тексту, роботи за комп`ютером. Виявилось, що за 1,5 години заучування тексту організм студентів витратив на 200 ккал більше, ніж за 90 хвилин байдикування, а комп`ютерні тести "виснажили" учасників на 250 калорій понад норму.

Проте після напруженої роботи учасники з`їли значно більше, ніж після відпочинку. Зразки крові, узяті у студентів в розпал мозкового штурму, показали різкий спад рівня глюкози в крові - джерела живлення для кліток мозку, що, на думку ученого Жан-Філіппа Шапю, і стало головною причиною підвищення апетиту на 25-30%, спровокувавши випробовуваних з`їсти більше за калорійну солодку їжу, щоб заповнити запаси глюкози.

"При інтенсивній роботі мозок споживає більше глюкози, проте чашки солодкого чаю буде цілком досить, щоб підтримати клітини мозку, - розповів кандидат медичних наук, доцент кафедри біохімії РГМУ Микола Адріанов. - Тим часом організм людини, що одержав сигнал від мозку про недолік ресурсів, схильний "перестрахуватися", примушуючи нас після розумової напруги інстинктивно об`їдатися".

У зв`язку з цим дієтологи зробили висновок, що хоча інтелектуальна діяльність, особливо за комп`ютером, і примушує людину витрачати багато калорій, апетит, що розігрався після роботи, спонукає зголоднілого інтелектуала добирати енергію за рахунок шоколадок і булочок, що і стає головною перешкодою на шляху збереження ідеальної форми за комп`ютером.

А якщо ж утримуватися від "шкідливої" їжі, то людина цілком може і схуднути. Правда, такий спосіб скидання ваги завжди загрожує проблемами із здоров`ям, оскільки величезне навантаження на клітки і судини мозку провокує нейродегенерацію і захворювання нервової системи. "Отже, не дивлячись на збільшений апетит, від інтелектуальних навантажень людина скоріше схудне, ніж поздоровішає", - вважає кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту біології розвитку РАН Олександр Ревіщин.