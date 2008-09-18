Ще один соціальний центр матері і дитини в Україні

У Молодогвардійську (Луганська область) відкриють перший в області соціальний центр матері і дитини. У закладі отримуватимуть соціальні послуги жінки на сьомому-дев’ятому місяці вагітності, а також матері з дітьми віком від народження до 18 місяців, які опинилися у складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню материнського обов’язку.

Відкриття Молодогвардійського обласного соціального центру матері і дитини проводиться за сприянням Міністерства України у справах сім’ї молоді та спорту.

На урочисте відкриття, заплановане на 18 вересня, організатори запросили представників Міністерства, Луганської обласної ради та Державної соціальної служби для сім’ї дітей та молоді.

Однією з найактуальніших проблем, на вирішення якої спрямована діяльність соціального центру матері і дитини, є подолання раннього соціального сирітства в Луганській області та в Україні.

Молодогвардійський обласний центр матері і дитини стане чотирнадцятим в Україні.

likar.info