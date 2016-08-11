У МОЗ заявляють, що підготували усі документи для розмитнення медичних препаратів

Про це УНІАН повідомили у МОЗ.

Учасники наради обговорили стан підготовки до проведення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів у 2016 році.

В.о. Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун поінформувала, що вже підготовлено низку документів для розмитнення вакцин і лікарських засобів, які вже були поставлені в Україну, відповідно наступного тижня планується їхня доставка у регіони.

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Станом на 8 серпня 2016 року в усі регіони України поставлено наступні вакцини, які використовуються для проведення щеплень дітям згідно з Календарем профілактичних щеплень:

- вакцина проти гепатиту В – 350 000 доз (20 % від запланованого);

- комбінована вакцина для профілактики кашлюку (ацелюлярна), дифтерії, правця, поліомієліту (інактивована), гемофільної інфекції типу b («ПЕНТАКСИМ») – 414 700 доз (48 % від запланованого);

- вакцина для профілактики кору, паротиту, краснухи – 277 000 доз (22 % від запланованого);

- вакцина для профілактики гемофільної інфекції типу b (моновалентна) – 174 400 доз (33,5 % від запланованого, але з урахуванням поставки другої частини – 100 %);

- вакцина проти сказу - 91 390 доз (100 % від запланованого).

28 липня 2016 року в Україну надійшла друга партія вакцини для профілактики гемофільної інфекції типу b (моновалентна) в кількості 345 550 доз та 5 серпня 2016 року поставлена вакцина для профілактики дифтерії, правця у дорослих (АДП-М) – 1 599 600 доз.

Впродовж наступного тижня ці вакцини планується поставити у всі регіони України.