Шопаголія – серйозний психологічний розлад

Шопаголіки – предмет багатьох жартів, але одержимі і нав`язливі відвідини магазина можуть зруйнувати життя людини. Постійні необдумані витрати в магазинах і імпульсні покупки приводять до фінансових проблем, сімейних конфліктів, емоційної напруги, депресії і втрати відчуття власної гідності. Згідно з новим дослідженням Університету Річмонда і Університету Ілінойса, від шопоголії страждають більше людей, ніж раніше передбачалося, і цей розлад треба лікувати нарівні з синдромом підвищеного неспокою і різними фобіями.

Пізнати шопоголіка можна за регулярними витратами великих грошових сум в магазинах, при чому не завжди на ті речі, які потрібні людині. Такі покупці ледве чинять опір бажанню скуповувати практично все, що вони бачать в магазині, не замислюючись про матеріальні наслідки подібного марнотратства. Американські психологи визначили, що шопаголія була пов`язана з матеріалізмом, зменшеним відчуттям власної гідності, пригніченістю, неспокоєм і стресом. За допомогою шоппінгу люди намагалися позбавитися цих проблем, піднімаючи собі настрій, а багато хто надалі приховував покупки від інших членів сім`ї. На думку фахівців, шоппінг в цьому випадку стає не терапією, а потенційною загрозою психо-емоційному стану споживачів. У 5% випадків шопаголіки попотребують клінічного втручання.

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